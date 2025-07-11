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В России сделали амбициозное заявление об отношениях со Штатами
Рябков обещает переговоры России и Соединенных Штатов.
В России подчеркивают, что положительная тенденция в отношениях с Соединенными Штатами Америки продолжается.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Я не соглашаюсь с тем, что положительная тенденция в отношениях между Москвой и Вашингтоном угасает", - сказал он и добавил, что скорее - наоборот.
Впрочем, говорит российское чиновник, действия нынешней администрации Дональда Трампа являются "зигзагообразными по многим вопросам". Мол, Вашингтон не твердо придерживается "раз и навсегда установленного курса".
Рябков также заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой может состояться до конца лета.
Напомним, накануне состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Вашингтоне отмечают, что для завершения войны нужно "разговаривать со всеми в любой момент" - даже тогда, когда Россия совершает рекордные по масштабам обстрелы Украины.
Сам госсекретарь заявил, что обсудил с Лавровым «некоторые идеи» по поводу того, какой может быть «дорожная карта» окончания войны в Украине.
«США заинтересованы в четком плане завершения конфликта в Украине, предложения по этому поводу в четверг будут представлены Трампу», — сказал он.