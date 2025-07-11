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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В России сделали амбициозное заявление об отношениях со Штатами

Рябков обещает переговоры России и Соединенных Штатов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Россия.

Россия. / © Associated Press

В России подчеркивают, что положительная тенденция в отношениях с Соединенными Штатами Америки продолжается.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я не соглашаюсь с тем, что положительная тенденция в отношениях между Москвой и Вашингтоном угасает", - сказал он и добавил, что скорее - наоборот.

Впрочем, говорит российское чиновник, действия нынешней администрации Дональда Трампа являются "зигзагообразными по многим вопросам". Мол, Вашингтон не твердо придерживается "раз и навсегда установленного курса".

Рябков также заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой может состояться до конца лета.

Напомним, накануне состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Вашингтоне отмечают, что для завершения войны нужно "разговаривать со всеми в любой момент" - даже тогда, когда Россия совершает рекордные по масштабам обстрелы Украины.

Сам госсекретарь заявил, что обсудил с Лавровым «некоторые идеи» по поводу того, какой может быть «дорожная карта» окончания войны в Украине.

«США заинтересованы в четком плане завершения конфликта в Украине, предложения по этому поводу в четверг будут представлены Трампу», — сказал он.

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