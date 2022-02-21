В России сделали новое громкое обвинение в сторону Украины: якобы уничтожены "украинские диверсанты" на границе

В России сделали новое громкое обвинение в сторону Украины: якобы уничтожены "украинские диверсанты" на границе

В Украине официально на очередное обвинение страны-агрессора еще не отреагировали.

В Минобороны России 21 февраля обвинили Киев в том, что якобы наша страна пыталась нарушить границу с РФ. В Москве утверждают, что границу, мол, пересекли солдаты и бронетехника.

Об этом сообщает пропагандистское "РБК" со ссылкой на Минобороны РФ.

Две боевые машины пехоты, как утверждают в Москве, были уничтожены в Ростовской области, куда, к слову, оккупанты принудительно вывозили людей из ОРДЛО. Также якобы были убиты и пять человек, которые, как заявляют в РФ, мол, пытались проникнуть на территорию РФ из Украины.

Страна-агрессор утверждает, что инцидент якобы произошел утром 21 февраля в районе Станицы Митякинской.

"Российские военные и пограничники помешали "диверсионно-разведывательной группе" из Украины нарушить границу. Для экстренной эвакуации "диверсантов" на территорию РФ вошли две боевые машины пехоты ВСУ", — пишут росСМИ со ссылкой на Южный военный округ РФ.

Официальной позиции Украины пока нет.

Следует отметить, что украинские власти неоднократно отмечали то, что намерены вернуть незаконно оккупированные Россией территории только политико-дипломатическим путем, без применения силы.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников рассказал, как оккупанты создали "картинку", чтобы показать принудительный вывоз людей из временно оккупированных территорий. На самом деле, по информации украинской стороны, автобусы, курсировавшие для вывоза граждан в РФ, были полупустыми.

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