- Политика
В России сделали новое заявление о мирных переговорах и гарантиях от США
Москва заявляет, мол, переговоры «будет продолжать в любом формате».
В России продолжают подчеркивать, мол, их переговорщики «всегда готовы» к продолжению контактов по Украине.
Об этом заявил руководитель Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби.
«Всегда готовы», — ответил он на вопросы представителей росСМИ.
По его словам, консультации прошли «конструктивно».
В то же время министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, переговорщики страны-агрессорки будут «продолжать общаться в любом формате».
«Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате. Они свое дело знают», — сказал глава МИД России.
По словам Лаврова, якобы Москва не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев.
Напомним, в Абу-Даби 23-24 января прошли переговоры Украины, России и США. Reuters сообщило, что после встреч признаков компромисса по отношению к территориям нет. Издание утверждает, что США по достижению мирного соглашения усиливают давление, но не на Россию как агрессора, а на Украину. С другой стороны, Москва требует уступок от Киева.
В Кремле сообщили, что новая встреча РФ, Украины и США в Абу-Даби состоится 1 февраля. Москва отмечает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. Мол, потому Россия не обсуждает конкретные документы.