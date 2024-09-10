В России сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Шойгу обвиняет Киев в том, что диалог невозможен.

В России цинично заявили, что сейчас переговоры с Киевом невозможны. Якобы причина этого – украинская операция в Курской области.

Об этом заявил эксочельщик Минобороны и действующий секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, якобы "на столе" сейчас много разных предложений по Украине. В их основе – Стамбульский проект 2022-го. Впрочем, сейчас, заявил Шойгу, переговоры не возможны. Политик в традиционной манере обвинил в этом Украине.

Секретарь Совбеза возмутился событиями на территории РФ и цинично подчеркнул, что переговоры возможны только тогда, когда ВСУ покинут Курскую область.

Шойгу также набросился с обвинениями на ВСУ, которые, по его словам, "планируют атаковать Курскую АЭС".

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль ищет посредников для переговоров с Украиной. Но вместе с тем Москва продолжает демонстрировать нежелание участвовать в добросовестном диалоге.

Читайте также: