В РФ говорят, что готовы к консультациям с администрацией Трампа.

В России цинично заявили, что якобы перемирие в Украине сейчас "стало бы путем некуда". Мол, "пустые разговоры" не устраивают Москву.

Такое мнение высказал министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров.

"Перемирие сейчас стало бы путём в никуда, нужны окончательные юридические договоренности", — нагло высказался Лавров.

По словам российского министра, мол, РФ не выдвигает "предварительных условий по переговорам". Якобы сейчас условия состоят в том, чтобы выполнить "предварительные требования".

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль готов к консультациям с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Глава МИД РФ подчеркнул: Москва надеется, "что в Белом доме вникнет в причины конфликта" войны в Украине — Ред.).

Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии перспектив для мира в Украине в 2025 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что "поддержка Украины в Вашингтоне имеет жесткий двухпартийный консенсус".

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