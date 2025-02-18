В России сделали заявление о европейских миротворцах в Украине

Москва отрицательно относится к такой идее.

Россия считает эскалационным шагом введения европейских миротворцев в Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, которого цитируют пропагандистские медиа.

"РФ негативно относится к европейским миротворцам в Украине, это эскалационный шаг, заявил Грушко", – говорится в сообщении СМИ.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил отправить своих военных в Украину в качестве части гарантий безопасности для Киева. По данным Financial Times, из-за этого возник конфликт между лидерами других государств Европы, не поддержавшими такое решение.