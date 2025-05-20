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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В России сделали заявление о "контактах" с Украиной

В России вызывающе заявляют о готовности к миру.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Россия.

Россия. / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация якобы готова дальше продолжать контакты с украинской стороной.

Об этом дерзко заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва предложит Киеву поработать над меморандумом "по движению к будущему мирному договору". Мол, РФ готова работать над таким документом.

Не могла Захарова не бросить несколько оскорблений и обвинений в адрес Украины, цинично заявив, о "остатках государства" и "нездоровом смысле".

Напомним, 19 мая состоялся разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Якобы диктатор согласился работать над меморандумом с Украиной, что включает и прекращение огня. Кроме того, "фюрер" цинично заявил, что "необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны".

По данным Axios, Трамп лично попросил Путина представить что-то, с чем люди могут согласиться, а не очередное нереалистическое требование. Президент США сообщил, что диктатор готовит письменный мирный меморандум, в котором изложит условия прекращения огня и завершения войны.

Тем временем издание The Telegraph пишет о том, что мирное соглашение Трампа и Путина обречено. Автор статьи отмечает, что разговор Трампа и Путина никогда не преследовал цель привести к дипломатическому прорыву. Более того, отмечает он, учитывая соответствующие позиции Украины и России, ожидать другого было бы по меньшей мере наивно, а крайне идиотски.

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