В России сделали заявление о переговорах с Украиной и выдвинули условия

В России в очередной раз заговорили о "переговорах" с Украиной. Впрочем, для этого в Москве традиционно есть свои условия.

Об этом заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин в интервью росСМИ.

Представитель МИД РФ дерзко подчеркнул: чтобы сесть за стол переговоров по Украине должны быть признаны нынешние территориальные реалии. Не забыл политик и о странах Запада.

"Мероприятие должно перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия", — подчеркнул Галузин.

Он также высказался о том, мол, поставки вооружения для ВСУ "только затягивают конфликт". Более того, цинично заявил он, якобы это ведет к "жертвам среди мирного населения".

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что база для переговоров с Украиной — это прошедшие весной 2022-го стамбульские договоренности после начала полномасштабного вторжения. Глава Кремля также обвинил Украину в выходе из переговорного процесса.

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