В России сделали заявление о прогрессе в мирном урегулировании

Путин и Дмитриев. / © Associated Press

Реклама

В вопросе урегулирования «конфликта» — так дерзко РФ называет начавшуюся великую войну в Украине — есть прогресс. Происходит «хорошее и положительное» движение вперед.

Об этом заявил спецпредставитель диктатора РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что, безусловно, есть прогресс. Происходит положительное движение вперед», — сказал чиновник страны-агрессорки.

Реклама

Он в очередной раз хвастался улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном, в частности, в экономике. В традиционной манере обвинил Европу и Великобританию, которые якобы пытаются «помешать этому процессу, постоянно пытаются влезть в него».

Напомним, 4 февраля, перед началом переговоров в Абу-Даби спикер диктатора России Дмитрий Песков дерзко заявил, что РФ продолжает войну. По его словам, «сво» будет продолжаться, «пока соответствующие решения не будут приняты Киевом».

Сегодня в ОАЭ начался второй день переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и РФ. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой обсуждений в первый день стал поиск путей реального окончания войны и обеспечения длительных гарантий безопасности.