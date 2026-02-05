- Дата публикации
-
Политика
- Политика
- Количество просмотров
- 1453
- Время на прочтение
- 1 мин
В России сделали заявление о прогрессе в мирном урегулировании
Москва рада улучшению отношений со Штатами.
В вопросе урегулирования «конфликта» — так дерзко РФ называет начавшуюся великую войну в Украине — есть прогресс. Происходит «хорошее и положительное» движение вперед.
Об этом заявил спецпредставитель диктатора РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Мы видим, что, безусловно, есть прогресс. Происходит положительное движение вперед», — сказал чиновник страны-агрессорки.
Он в очередной раз хвастался улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном, в частности, в экономике. В традиционной манере обвинил Европу и Великобританию, которые якобы пытаются «помешать этому процессу, постоянно пытаются влезть в него».
Напомним, 4 февраля, перед началом переговоров в Абу-Даби спикер диктатора России Дмитрий Песков дерзко заявил, что РФ продолжает войну. По его словам, «сво» будет продолжаться, «пока соответствующие решения не будут приняты Киевом».
Сегодня в ОАЭ начался второй день переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и РФ. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой обсуждений в первый день стал поиск путей реального окончания войны и обеспечения длительных гарантий безопасности.