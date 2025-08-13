Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина "позволит сконцентрироваться на обсуждении всех накопившихся вопросов в отношениях двух стран".

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, пишет The Guardian.

По его словам, лидер двух стран обсудят "все накопившиеся вопросы" в двусторонних отношениях между США и Россией. Фадеев цинично подчеркнул, что это очень важно с точки зрения "обеспечения международного мира и стабильности".

В то же время консультации с европейскими странами российское чиновник назвал «незначительными».

Замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев рассказал, что участие с российско-американским саммитом на уровне глав государств примет и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тем временем спикер российского МИД Мария Захарова заявила, мол, не все довольны налаживанием диалога между Москвой и Вашингтоном. Ничего конкретного она не сказала, однако, по ее словам, появились и "шипящие, будто на них святой водой капнули, извивающиеся, вылезающие из-под камней".

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Местом переговоров стала объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. По информации CNN, Штаты столкнулись с трудностями при поиске места проведения саммита, поскольку сейчас идет пик туристического сезона на Аляске.

Заметим, что в США раскрыли главные цели переговоров Трампа с Путиным. Представитель Белого дома Каролин Ливитт говорит: президент Трамп "хочет мирного соглашения, он хочет, чтобы эта война закончилась".