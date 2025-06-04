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В России сделали заявление об ответе на операцию "Паутина"
Кремль также требует от США и Британии четкой реакции относительно ударов Украины по российской стратегической авиации.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о том, как отвечать на украинские атаки по военным аэродромам РФ, за Министерством обороны.
Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.
«Решение о том, как отвечать на украинские атаки, за Минобороны РФ, заявил Рябков», — пишут медиа.
Комментируя удары по военным аэродромам РФ, он также обвинил Украину в попытке сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле. Но, по словам замминистра, Россия якобы «проявила максимальную выдержку и встреча состоялась».
Рябков также заявил, что Россия требует четкой реакции США и Великобритании относительно атак Украины на стратегическую авиацию РФ, чтобы «не допустить дальнейшей эскалации».
Напомним, накануне операцию «Паутина» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин якобы получал информацию об украинских ударах в режиме реального времени. Комментируя возможный ответ Москвы, Песков «предложил дождаться результатов следствия».
В свою очередь спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что атака на аэродромы стратегической авиации России якобы повысила риск эскалации конфликта, а Вашингтон пытается это предотвратить.
К слову, по данным Генштаба ВСУ, в результате операции «Паутина» по четырем российским военным аэродромам было уничтожено 12 самолетов.