В России сделали заявление об ответе на операцию "Паутина"

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков / © Associated Press

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о том, как отвечать на украинские атаки по военным аэродромам РФ, за Министерством обороны.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

«Решение о том, как отвечать на украинские атаки, за Минобороны РФ, заявил Рябков», — пишут медиа.

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Комментируя удары по военным аэродромам РФ, он также обвинил Украину в попытке сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле. Но, по словам замминистра, Россия якобы «проявила максимальную выдержку и встреча состоялась».

Рябков также заявил, что Россия требует четкой реакции США и Великобритании относительно атак Украины на стратегическую авиацию РФ, чтобы «не допустить дальнейшей эскалации».

Напомним, накануне операцию «Паутина» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин якобы получал информацию об украинских ударах в режиме реального времени. Комментируя возможный ответ Москвы, Песков «предложил дождаться результатов следствия».

В свою очередь спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что атака на аэродромы стратегической авиации России якобы повысила риск эскалации конфликта, а Вашингтон пытается это предотвратить.

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К слову, по данным Генштаба ВСУ, в результате операции «Паутина» по четырем российским военным аэродромам было уничтожено 12 самолетов.