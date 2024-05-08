В России снова прибегли к угрозам Макрону по поводу французских войск в Украине

Спикер МИД России Мария Захарова пригрозила, что если французы появятся на фронте в Украине, то неизбежно станут целями для вооруженных сил страны-агрессора.

Об этом Захарова заявила 8 мая, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Представительница российского МИД назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину "безответственной и провокационной риторикой". В то же время Захарова прибегла к угрозам.

"Сам Макрон объясняет такую риторику желанием создать для России "стратегическую неопределенность". Вынуждены его разочаровать. Для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", – заявила спикер дипломатического ведомства РФ.

Она также озвучила выдумки, что "воинственность хозяина Елисейского дворца" якобы вызывает отторжение у многих союзников ЕС и НАТО, и у большинства французских граждан.

Читайте главные новости дня:

Захарова назвала риторику Макрона "очень опасной, агрессивной", и что ее "заложниками" становятся граждане Франции. Она сослалась на данные о якобы погибших на фронте французах, которые воевали и, "возможно, руководили подразделениями ВСУ, давали им какие-то наведения, советы".

Напомним, в начале мая Макрон заявил, что если бы россияне прорвали линию фронта в Украине, и Киев попросил о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Си хочет решить "украинский кризис", Макрон тайно прислал войска, а РФ проведет ядерные учения?!

Читайте также: