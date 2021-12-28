В России снова заговорили о "защите своих граждан за границей" с применением армии

В России снова заговорили о "защите своих граждан за границей" с применением армии

"Россия никогда ни на кого не нападала первой", — отметил вице-спикер Совета Федерации РФ.

Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно применить свою армию для защиты своих граждан за рубежом.

Об этом "Интерфаксу" заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

Косачев сказал, что РФ "не вынашивает планов по своей воле совершать военную операцию против Украины", однако Москва видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

"Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет. Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", — отметил вице-спикер Совета Федерации РФ.

Косачев также добавил, что Россия не намерена первой нападать. "Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и дальше этого не произойдет", — сказал он.

Стоит также отметить, что на фоне угрозы вторжения РФ на территорию Украины и постоянного наращивания российских войск возле границ нашего государства прокремлевские чиновники неоднократно угрожали войной НАТО и США, если те не предоставят гарантии Москве, что Украина не станет членом НАТО.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "курс на втягивание Украины в НАТО с перспективой появления возле границ России ударных военных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс "продолжит наступать на больные точки". Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил военным ответом, если НАТО и США не отреагируют на требование России по гарантиям безопасности. А замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток.

Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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