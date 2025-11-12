ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

В России снова заявили о «готовности» к переговорам с Украиной

Москва вроде бы готова «в любой момент» продолжить переговоры, если Киев проявит политическую волю.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ заявила о «готовности» к переговорам

РФ заявила о «готовности» к переговорам / © iStock

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что Россия якобы готова «к продолжению прямых переговоров с украинской стороной».

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эта дверь остается для нас открытой», — сказал Иванов.

Он также заявил, что в случае, если «будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент».

По словам российского дипломата, во время предварительных раундов переговоров Москва якобы передала ряд предложений украинской стороне.

«Озвучивался ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока положительную реакцию на эти инициативы с украинской стороны мы не получили», — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина в Будапеште все же должна состояться, но несколько позже.

Мы ранее информировали, что личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая была упразднена Вашингтоном, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине все еще может состояться.

Дата публикации
Количество просмотров
257
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie