РФ заявила о «готовности» к переговорам / © iStock

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что Россия якобы готова «к продолжению прямых переговоров с украинской стороной».

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эта дверь остается для нас открытой», — сказал Иванов.

Он также заявил, что в случае, если «будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент».

По словам российского дипломата, во время предварительных раундов переговоров Москва якобы передала ряд предложений украинской стороне.

«Озвучивался ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока положительную реакцию на эти инициативы с украинской стороны мы не получили», — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина в Будапеште все же должна состояться, но несколько позже.

Мы ранее информировали, что личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая была упразднена Вашингтоном, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине все еще может состояться.