- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
В России снова заявили о «готовности» к переговорам с Украиной
Москва вроде бы готова «в любой момент» продолжить переговоры, если Киев проявит политическую волю.
Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что Россия якобы готова «к продолжению прямых переговоров с украинской стороной».
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эта дверь остается для нас открытой», — сказал Иванов.
Он также заявил, что в случае, если «будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент».
По словам российского дипломата, во время предварительных раундов переговоров Москва якобы передала ряд предложений украинской стороне.
«Озвучивался ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока положительную реакцию на эти инициативы с украинской стороны мы не получили», — добавил Иванов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина в Будапеште все же должна состояться, но несколько позже.
Мы ранее информировали, что личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая была упразднена Вашингтоном, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине все еще может состояться.