В России соратника Навального объявили в международный розыск

Жданова объявили в розыск по делу о злостном невыполнении решения суда.

Соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова объявили в международный розыск. Перед этим российский суд заочно арестовал его.

Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин в Twitter.

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По словам Володина, Жданову было заочно предъявлено обвинение в невыполнении решения суда, заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Затем он был заочно объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

Напомним, что Жданов покинул Россию и сейчас находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в частности по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой связана с насилием.

Ранее в июне Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете деятельности и ликвидации основанного Алексеем Навальным ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПг, признанный в РФ иноагентом) и "штабов Навального".

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