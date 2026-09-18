В России стартовали выборы в Думы: оппозицию устраняют, на избирателей давят, а связь могут выключать

Выборы в России. / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 18 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу и региональные парламенты. Впрочем, еще до начала голосования фиксировали признаки давления — власти пытаются запугать наблюдателей и представителей оппозиции. Кроме того, в регионах могут отключать мобильную связь и интернет из-за «мер безопасности»

Об этом сообщают российские издания и разные Telegram-каналы.

Реклама

В преддверии выборов глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о возможных «непреднамеренных» перебоях со связью и передачей данных. Впрочем, по ее словам, это не повод для того, чтобы отменить голосование. Впрочем, ресурсы дистанционного электронного голосования, говорит Памфилова, планируют включить в «белые списки».

Реклама

Устранение оппозиционных наблюдателей в РФ

По данным «Верстки», в Воронеже и ряде крупных муниципалитетов области на выборах в Госдуму не допустили наблюдателей от оппозиционных парламентских партий.

В частности, около 400 наблюдателей от Коммунистической партии Российской Федерации якобы отклонили из-за «недостатков в документах». Именно поэтому официально следить за выборами в Воронеже смогут только представители путинской Единой России и областной Общественной палаты.

В КПРФ заявили об отказах в регистрации наблюдателей под надуманными предлогами и назвали такие действия попыткой обеспечить «легитимность выборов нелегитимными методами».

«Выборы у нас стали настолько прозрачными, что их даже незаметно», — иронически рассказал «Верстке» сотрудник региональной избирательной системы.

Реклама

Нарушение и давление на избирателей в России

Между тем, в Алтайском крае жителей, по данным местного отделения КПРФ, массово включают в списки для голосования на дому без их заявлений. По всей вероятности, людей без их согласия регистрируют для участия в электронном голосовании.

Сообщения о возможных вбросах также поступают из Белгородской области. Там, по словам местных жителей, во время голосования на дому члены избирательных комиссий могли голосовать вместо избирателей.

Отдельно того, сообщают о давлении на бюджетников, которые якобы заставляют отчитываться о голосовании за «Единую Россию». О таких случаях уже сообщают в Алтайском крае, в Новосибирской, Свердловской, Белгородской и Самарской областях.

Давление на оппозиционных наблюдателей в РФ

Силовики и местные власти продолжают оказывать давление на представителей оппозиционной партии «Яблоко». В Казани членов партии пытались выселить из офиса. По словам активистов, 16 сентября сразу после встречи с поклонниками в офисе отключили электроэнергию. В тот же день владелец помещения требовал от партии уволить офис и расторгнуть договоры аренды.

Реклама

В Тамбовской области силовики звонят по телефону наблюдателям «Яблока» и требуют встреч с ними. Полицейские признаются, что у них «на руках большой список наблюдателей».

В то же время в Ростовской области одного из наблюдателей этой партии забрали люди в масках. В настоящее время местонахождение Бориса Миклюкова неизвестно.

Голосовать на парламентских выборах во Владивостоке. / © Associated Press

Голосовать на парламентских выборах во Владивостоке. / © Associated Press

Голосовать на парламентских выборах во Владивостоке. / © Associated Press

Напомним, The Economist опубликовало материал о том, что выборы в Госдуму в России превращаются в фарс и проходят на фоне растущей абсурдности процесса. Политическая конкуренция в стране остается очень ограниченной, а давление на оппозицию, наблюдателей и избирателей только усиливается. Кроме того, уже после завершения выборов Россия может столкнуться с новой волной мобилизации для войны против Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров