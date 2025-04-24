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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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В России цинично обвиняют Зеленского в "срыве переговоров"

Россию не устраивает, что Европа помогает Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Представитель российского МИД Мария Захарова цинично заявила, что, мол, президент Украины Владимир Зеленский "не способен" вести переговоры об окончании войны.

Об этом сообщает издание The Guardian .

Возмутило Захарову решение Европы продолжать снабжать оружие Киевом. Мол, европейские страны "поощряют Зеленского" продолжать войну.

По ее словам, позиция Европы свидетельствует о том, что некоторые страны ЕС "напуганы перспективой победы России".

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, мол, Россия "нацелена на достижение мира" и продолжает работу с США по "украинскому урегулированию". Обязательным условием этого мира является учет интересов Москвы, добавил спикер "фюрера".

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о непризнании аннексии Крыма со стороны России Москва не считает Крым темой для обсуждения.

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