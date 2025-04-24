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В России цинично обвиняют Зеленского в "срыве переговоров"
Россию не устраивает, что Европа помогает Украине.
Представитель российского МИД Мария Захарова цинично заявила, что, мол, президент Украины Владимир Зеленский "не способен" вести переговоры об окончании войны.
Об этом сообщает издание The Guardian .
Возмутило Захарову решение Европы продолжать снабжать оружие Киевом. Мол, европейские страны "поощряют Зеленского" продолжать войну.
По ее словам, позиция Европы свидетельствует о том, что некоторые страны ЕС "напуганы перспективой победы России".
В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, мол, Россия "нацелена на достижение мира" и продолжает работу с США по "украинскому урегулированию". Обязательным условием этого мира является учет интересов Москвы, добавил спикер "фюрера".
Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о непризнании аннексии Крыма со стороны России Москва не считает Крым темой для обсуждения.