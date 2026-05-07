В России устроили истерику из-за Зеленского в Армении: что произошло
Москва устроила истерику из-за визита Владимира Зеленского в Армению. Захарова взорвалась угрозами в адрес Еревана из-за приема президента Украины.
Визит Владимира Зеленского в Ереван спровоцировал настоящую истерику в Кремле и неожиданно резкий ответ Армении. Пока МИД РФ вызвал посла «на ковер» и сыпал угрозами, премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто объявил, на чьей он стороне.
Об этом стало известно из официальных заявлений Министерства иностранных дел РФ, передают российские СМИ.
Реакция российского МИД: претензии и угрозы
Спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова посвятила поездке Зеленского значительную часть своего брифинга, не скрывая раздражение из-за сближения Еревана с Киевом и Европейским Союзом.
«Никто из нынешнего руководства Армении не дернул Зеленского. Вы на чьей исторической стороне? Кого вы поддерживаете в историческом контексте? — спросила Захарова, выразив возмущение тем, что Армения приняла украинского президента „очень радо“.
Она также заявила, что такие действия «способны серьезно усложнить российско-армянские отношения». Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин встретился с послом Армении Гургеном Арсеняном.
В Москве назвали визит Зеленского «категорически неприемлемым» и обвинили Ереван в предоставлении «трибуны для озвучивания террористических угроз России».
Позиция Еревана
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного брифинга ответил на упреки Москвы, подтвердив неизменность курса своей страны по поводу российско-украинской войны.
«Что касается визита президента Украины, я уже делал заявления по этой теме. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России в вопросе Украины», — заявил Пашинян.
Он подчеркнул, что Армения продолжает оказывать гуманитарную поддержку Киеву, что фактически подтверждает постепенный выход страны из орбиты влияния Кремля.
Напомним, Дональд Туск анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Ереване на фоне геополитической нестабильности. По его словам, сейчас «важно поддерживать контакты и элементарное единство европейского политического сообщества». Он добавил, что к такому сообществу относятся не только страны ЕС, но и Армения, организующая встречу.
Стоит добавить, что Минобороны РФ объявило о перемирии в зоне боевых действий с 8 по 10 мая. Российская сторона призвала Украину к прекращению огня.
Ранее Владимир Зеленский посоветовал лидерам стран, близких к России, отказаться от планов посетить Москву 9 мая.