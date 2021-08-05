В России увидели "военное противостояние" в Черном море: грозятся действовать недипломатично

В России увидели "военное противостояние" в Черном море: грозятся действовать недипломатично

Россияне не скрывают раздражения из-за учений НАТО в Черном море и угрожают недипломатичными шагами.

В МИД России назвали Черное море "зоной опасного военного противостояния" и заявили о готовности принимать меры недипломатичными средствами.

Такое заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью пропагандистскому изданию "РИА Новости" 5 августа.

"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировка" провоцирует, а не предупреждают конфликтные ситуации... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — заявил Пилипсон, комментируя учения НАТО в Черном море.

Он также пригрозил, что Россия готова действовать "дипломатическими и другими средствами" якобы под видом "обеспечения своей национальной безопасности". По его словам, ситуация ведет к конфронтации.

Отметим, сейчас в Черном море проходит активная фаза противоминных учений с участием Украины и еще 5 стран.

Напомним:

23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма в Черном море. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.

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