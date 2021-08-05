В России увидели "военное противостояние" в Черном море: грозятся действовать недипломатично

Россияне не скрывают раздражения из-за учений НАТО в Черном море и угрожают недипломатичными шагами.
В МИД России назвали Черное море "зоной опасного военного противостояния" и заявили о готовности принимать меры недипломатичными средствами.
Такое заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью пропагандистскому изданию "РИА Новости" 5 августа.
"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировка" провоцирует, а не предупреждают конфликтные ситуации... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — заявил Пилипсон, комментируя учения НАТО в Черном море.
Он также пригрозил, что Россия готова действовать "дипломатическими и другими средствами" якобы под видом "обеспечения своей национальной безопасности". По его словам, ситуация ведет к конфронтации.
Отметим, сейчас в Черном море проходит активная фаза противоминных учений с участием Украины и еще 5 стран.
Напомним:
- 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма в Черном море. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
- Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
- Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.