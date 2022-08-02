В России визит Пелоси на Тайвань назвали "провокацией" и поддержали Китай

Россия рассматривает ожидаемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как "провокацию", направленную на давление на Китай.
РФ также выступает против независимости Тайваня.
Об этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге, пишет Reuters.
Так, Захарова заявила, что РФ поддерживает принцип Пекина "Единого Китая" и выступает против независимости Тайваня "в любой форме".
Напомним, в настоящее время самолет Пелоси, которая, несмотря на угрозы Китая, может посетить сегодня Тайвань, движется по направлению к острову.
Отметим, что ожидаемый визит спикера Палаты представителей на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт между КНР и США.
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