В России впервые прокомментировали встречи Трампа, Зеленского и лидеров Европы
Переговоры в США, состоявшиеся при участии Дональда Трампа, в Москве называют важным днем для дипломатии.
Российская Федерация назвала встречи в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, лидерами Европы и генсеком НАТО Марком Рютте «важным днем дипломатии».
Об этом заявил спецпредставитель "фюрера" РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
"Сегодня важный день дипломатии, сосредоточенный на крепком мире, а не на временном прекращении огня", - подчеркнул он.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что именно диктатор Владимир Путин предложил двустороннюю встречу между двумя лидерами, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Однако детали и дату встречи пока не согласовали.
Дональд Трамп также подтвердил, что готовит трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины. По его словам, диктатор примет согласованные гарантии сохранности.