Кремль. / © Associated Press

Российская Федерация назвала встречи в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, лидерами Европы и генсеком НАТО Марком Рютте «важным днем дипломатии».

Об этом заявил спецпредставитель "фюрера" РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Сегодня важный день дипломатии, сосредоточенный на крепком мире, а не на временном прекращении огня", - подчеркнул он.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что именно диктатор Владимир Путин предложил двустороннюю встречу между двумя лидерами, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Однако детали и дату встречи пока не согласовали.

Дональд Трамп также подтвердил, что готовит трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины. По его словам, диктатор примет согласованные гарантии сохранности.