ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3878
Время на прочтение
1 мин

В России впервые прокомментировали встречи Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Переговоры в США, состоявшиеся при участии Дональда Трампа, в Москве называют важным днем для дипломатии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Российская Федерация назвала встречи в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, лидерами Европы и генсеком НАТО Марком Рютте «важным днем дипломатии».

Об этом заявил спецпредставитель "фюрера" РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Сегодня важный день дипломатии, сосредоточенный на крепком мире, а не на временном прекращении огня", - подчеркнул он.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что именно диктатор Владимир Путин предложил двустороннюю встречу между двумя лидерами, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Однако детали и дату встречи пока не согласовали.

Дональд Трамп также подтвердил, что готовит трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины. По его словам, диктатор примет согласованные гарантии сохранности.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie