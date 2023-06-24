"В России все только начинается": Подоляк про бунт Пригожина

Бунт главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обязательно закончится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится. В России все только начинается.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как пишет Подоляк в Twitter, "контртеррористическая операция" Пригожина на территории России уже привела к:

захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа;

оценке со стороны ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генеральной прокуратуры России.

"Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: либо Пригожин (с роковым финалом), либо коллективный "антиПригожин" и кооператив "Озеро". В России все только начинается", – отметил он.

Ранее Подоляк заявил, что ситуация с конфликтом Евгения Пригожина с Министерством обороны РФ "напоминает возвращение к историческим процессам в РФ, с бунтами и опричниками, сменой власти".

Напомним:

Евгений Пригожин в ночь на 24 июня заявил, что его бойцы пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, в Генштабе ВС РФ приказали поднять авиацию, чтобы остановить "вагнеровцев".

Позже Пригожин заявил, что наемники сбили два вертолета, открывших огонь по "вагнеровцам", а также по колонне с гражданским транспортом.

"Сегодня видя, что мы не сломлены, они (российские военные, — ред.) нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов", — заявил Пригожин.

Затем на канале пресс-службы Пригожина появилась новая аудиозапись. На нем Пригожин говорит, что совет командиров наемников принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

"Те, кто уничтожил сегодня наших ребят, которые уничтожили десятки тысяч наших солдат будут наказаны. Я прошу никому не сопротивляться. Все, кто будут пытаться сопротивляться... мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно. Включая любые вставшие на нашем пути блокпосты, любую авиацию", — заявил Пригожин.

После этого Пригожин заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу скрылся из Ростова-на-Дону. По его словам, именно он приказал поднять вертолеты ВС РФ, чтобы атаковать позиции наемников.

Также глава наемников заявил, что 25 тысяч "вагнеровцев" идут, чтобы разобраться, "почему в России происходит произвол". Он призвал присоединяться к нему желающих.

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что против Пригожина было возбуждено уголовное дело в ФСБ.

В сообщении говорится, что уголовное дело возбуждено по факту призыва к военному мятежу.

"Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — отметили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что все озвученные заявления Пригожина по Минобороны РФ "не имеют под собой никаких оснований".

В преддверии Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, даже если у Минобороны получится ликвидировать 25 тысяч его наемников, на их место придут еще 25 тысяч таких же "вагнеровцев".

В США уже отреагировали на переворот Евгения Пригожина в РФ. В Белом доме считают заявления главы ЧВК "Вагнер" серьезными, однако пока неизвестно, чего конкретно ожидают в администрации Байдена.

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