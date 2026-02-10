В России выдвинули абсурдное требование для подписания мирного договора с Украиной

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко / © Associated Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине якобы должно учитывать «гарантии безопасности для России», а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя российского МИД, в потенциальном мирном урегулировании должны быть учтены, прежде всего, интересы безопасности РФ.

«Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России», — заявил Грушко.

Он также утверждает, что в заявлениях европейских лидеров отсутствуют упоминания о таких «гарантиях для РФ».

Если внимательно присмотреться и проанализировать заявления лидеров Европейского Союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно», — подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее сообщалось, что США подтвердили Украину свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгресс.

Мы ранее информировали, что в РФ уже ощущают серьезные экономические последствия войны, что заставляет Кремль активнее двигаться в направлении переговоров по урегулированию войны против Украины.