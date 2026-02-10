- Дата публикации
В России выдвинули абсурдное требование для подписания мирного договора с Украиной
В МИД РФ заявили, что любое мирное урегулирование войны против Украины, по версии Москвы, должно предусматривать гарантии безопасности для России.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине якобы должно учитывать «гарантии безопасности для России», а не ограничиваться только интересами украинской стороны.
Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя российского МИД, в потенциальном мирном урегулировании должны быть учтены, прежде всего, интересы безопасности РФ.
«Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России», — заявил Грушко.
Он также утверждает, что в заявлениях европейских лидеров отсутствуют упоминания о таких «гарантиях для РФ».
Если внимательно присмотреться и проанализировать заявления лидеров Европейского Союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно», — подчеркнул замглавы российского МИД.
Ранее сообщалось, что США подтвердили Украину свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгресс.
Мы ранее информировали, что в РФ уже ощущают серьезные экономические последствия войны, что заставляет Кремль активнее двигаться в направлении переговоров по урегулированию войны против Украины.