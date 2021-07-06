В России выдвинули условия для участия США в переговорах по Донбассу

В России выдвинули условия для участия США в переговорах по Донбассу

В РФ допускают возможность участия США в переговорном процессе.

Россия не исключает возможности участия США в процессе мирного урегулирования на Донбассе, однако все зависит от подхода Вашингтона.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью одному из российских журналов.

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По словам заместителя главы МИД России, российско-американский саммит в Женеве мол не внес ясности в этот вопрос и поэтому в нем могут быть "разные опции", и все зависит от того, кто будет со стороны США назначен главным координатором усилий в этом направлении.

"Пока ясности в этом нет. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", — сказал он.

В то же время Рябков упрекнул Вашингтон в том, что он не учитывает подходы Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе. Поэтому, как выразился российский чиновник, конструктивный вклад США в "Минском формате" сложно представить.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

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