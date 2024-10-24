В России взорвались гневом из-за футболки Зеленского (фото)

В МИД России гневно отреагировали на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения был одет в футболку с надписью "Сделаем россию маленькой снова".

Соответствующий комментарий сделала спикер российского МИД Мария Захарова.

Так, в дипломатическом ведомстве РФ Зеленского из-за его футболки назвали "придурком".

"Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок", – цитирует российский МИД Захарову.

Заметим, 23 октября президент Украины выступил вечером с ежедневным видеообращением, одетый в футболку с надписью "Make russia small again", что в переводе означает "Сделаем россию маленькой снова".

Заявление о МИД России относительно футболки Зеленского/Фото: Х

Напомним, ранее в октябре Захарова истерически отреагировала на озвученный Зеленским План победы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.