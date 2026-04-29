В России разразились новыми циничными заявлениями об Украине и "целях" войны

Россия продолжает вызывающе заявлять, что якобы не против «урегулирования» начавшейся войны в Украине «дипломатическими методами». В то же время Москва лживо обвиняет Киев в обратном.

Об этом заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова.

Она, очевидно забыв об ультиматумах Кремля, обвиняет Киев в том, что он якобы «диктует условия». Более того, цинично подчеркнула она, это не нравится РФ, потому что, мол, происходит «за счет интересов» страны-агрессора.

По словам Захаровой, «сформулированные» российским «фюрером» Владимиром Путиным задачи и цели так называемой «сво» — то есть войны — сохраняют актуальность. При этом в лучших кремлевских традициях она нагло заявила о «защите соотечественников», «устранении угроз» для России, а также о «демилитаризации», «денацификации» и «международном признании современных территориальных реалий».

Поразмыслила Захарова и о ситуации на фронте и даже придумала о том, что захватчики «уверенно владеют стратегической инициативой и продвигаются вперед», а также назвала оккупантов «бесценным капиталом».

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин цинично назвал удары по НПЗ в Туапсе «террористическими методами» Украины. Мол, он лично рассматривает атаку на нефтезавод как признак слабости Киева на фронте. Вместе с этим «фюрер» лживо заверил, мол, «критических угроз пока нет».

Раньше в Кремле также сделали циничное заявление о территориальных претензиях России. Мол, они состоят в «считанных километрах». Спикер диктатора Дмитрий Песков дерзко заявил, что российской армии нужно захватить «лишь» около 18% территории Донецкой области Украины для выхода на административные границы.

