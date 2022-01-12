В России заговорили о возможности деэскалации конфликта с Украиной и назвали условия

В России заговорили о возможности деэскалации конфликта с Украиной и назвали условия

В российском МИДе также говорят, что для деэскалации страны НАТО должны прекратить военное содействие Украине.

Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ готова к деэскалации конфликта с Украиной только при условии выполнения Киевом Минских соглашений.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров НАТО-Россия 12 января.

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"Деэскалация вокруг Украины... здесь наша позиция абсолютно ясна — деэскалация возможна. Прежде всего необходимо склонить власть в Киеве к полному и безусловному исполнению Минских соглашений, являющихся частью международного права в результате принятия резолюции Совбеза ООН", — заявил Грушко.

Замглавы МИД России добавил, что для деэскалации страны НАТО должны прекратить военное содействие Украине.

"Будут выполнены минские соглашения — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности. Для того чтобы способствовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки оружия, отозвать инспекторов и инструкторов, что предусмотрено соответствующими положениями Минских соглашений", — заявил Грушко.

Напомним, в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждали вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия России у границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ответил отказом на ультиматум России отказаться от принятия Украины.

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