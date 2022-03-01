В России запретили сайты, которые писали о войне против Украины

В России запретили сайты, которые писали о войне против Украины

Скоро там останутся только Соловьев и Скабеева.

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам "Эхо Москвы" и "Дождя", которые писали о войне России против Украины. "Эхо Москвы" также отключили от эфира.

Об этом сообщает один из сайтов.

В прокуратуре заявили, что СМИ запретили в России в связи с размещением "заведомо ложных сведений о действиях российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте пожаловался, что городской бизнес "кошмарят".

"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством", — написал он.

По словам Собянина, большинство этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут непрерывные ddos-атаки. Со сломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака.