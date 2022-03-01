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В России запретили сайты, которые писали о войне против Украины

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В России запретили сайты, которые писали о войне против Украины

Associated Press

Скоро там останутся только Соловьев и Скабеева.

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам "Эхо Москвы" и "Дождя", которые писали о войне России против Украины. "Эхо Москвы" также отключили от эфира.

Об этом сообщает один из сайтов.

В прокуратуре заявили, что СМИ запретили в России в связи с размещением "заведомо ложных сведений о действиях российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте пожаловался, что городской бизнес "кошмарят".

"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством", — написал он.

По словам Собянина, большинство этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут непрерывные ddos-атаки. Со сломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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