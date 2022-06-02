В России заявили, что готовы предоставить коридор для вывоза зерна из портов Украины

В России заявили, что готовы предоставить коридор для вывоза зерна из портов Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его государство готово предоставить безопасный коридор в Черном море для экспорта зерна из украинских портов.

При этом Небензя подчеркнул, что Украина должна разминировать море.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов. Прибрежная акватория Черного моря должна быть разминирована украинской стороной для вывоза зерна с ее территории", – сказал постоянный представитель РФ при ООН.

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Напомним, 1 июня глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент страны Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о том, что Турция поможет в разминировании украинских портов, "чтобы освободить оттуда суда, которые, по сути, захватили в заложники, с грузами, необходимыми для развивающихся стран".

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