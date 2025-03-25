В России заявили, что итоги переговоров с США останутся закрытыми

Консультации между представителями РФ и США состоялись накануне в Эр-Рияде и продолжались около 12 часов.

Российская сторона не намерена публиковать детали недавних российско-американских переговоров, что накануне состоялись в Эр-Рияде.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержания этих переговоров публично точно не будет. Этого не следует ожидать", — сказал Песков.

После этого заявления индекс Московской биржи резко снизился, выйдя в минус, отмечает "РБК-Украина".

Консультации между представителями РФ и США состоялись накануне в Эр-Рияде и продолжались около 12 часов. По информации Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, во время встречи был зафиксирован прогресс и "в ближайшее время" ожидается "позитивное заявление". По данным CBS, стороны могут обнародовать совместное заявление уже сегодня утром.

Другие заявления Кремля

Контакты между Россией и США будут продолжены, однако конкретики пока нет.

Итоги переговоров переданы в Москву и Вашингтон, где они анализируются.

Какие страны могут быть вовлечены в следующие этапы переговоров, Песков не уточнил.

Трехсторонняя встреча между РФ, США и Украиной пока не планируется.

Ранее один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США будут продолжены, к ним привлекут Организацию Объединенных Наций и другие страны.