В России заявили, что кратчайший путь к нейтралитету Украины – распустить НАТО

Ранее в западной прессе уже появлялись упоминания о возможной "финляндизации" Украины.

Нейтральный статус Украины мог бы помочь разрешению кризиса вокруг страны.

Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью британскому телевидению, которое цитирует ТАСС.

"Да, я уверен", — сказал Чижов в ответ на соответствующий вопрос, добавив иронически, что "кратчайший путь к нейтралитету Украины – распустить НАТО".

Чижов напомнил, что у границы России уже есть страны с нейтральным статусом, такие как Финляндия и Швеция. При этом он отметил, что Москва "вынуждена" также следить за соседями, где устанавливают ракетные установки НАТО: за Польшей и Румынией.

Как известно, Финляндия, подвергшаяся нападению Советского Союза 1939 года, защитилась от полной оккупации, но была вынуждена согласиться с потерей территорий, а после Второй мировой войны ей была навязана политика неприсоединения и другие ограничения. Только после развала СССР Финляндия в 1995 году присоединилась к Европейскому Союзу и теперь отмечает, что имеет право вступить в НАТО.

Напомним:

Французская газета Le Figaro сообщила, что в самолете в Москву президент Франции Эммануэль Макрон сказал нескольким журналистам, что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой "финляндизации" Украины — согласия на фактическое ограничение украинского суверенитета и в частности украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах "Путин хочет основополагающих изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы регион безопасности НАТО сосуществовал с Россией. Соответствующим элементом является неприсоединение Украины к НАТО", — якобы сказал Макрон.

Однако после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля, на брифинге президент Франции Эммануэль Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины как одной из тем его разговора с российским президентом.

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