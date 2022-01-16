В России заявили, что могут разместить наступательные вооружения на территории Украины

В России заявили, что могут разместить наступательные вооружения на территории Украины

Песков заявил, что страна-агрессорка якобы "не планирует нападать на Украину".

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Пескова на CNN.

"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", — заявил спикер президента страны-агрессора.

Песков заявил также, что Россия якобы "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе являются "ложными".

Также спикер президента страны-агрессора заявил о разногласиях между РФ и США с НАТО по вопросам так называемых "гарантий безопасности".

Напомним:

Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

В оккупированной Горловке на химическом предприятии "Концерн Стирол" из привезенных российскими военными емкостей произошла утечка химических веществ. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что это может привести к экологической катастрофе на востоке Украины, а потому поводом для новой агрессии России против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что это Власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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