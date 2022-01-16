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В России заявили, что могут разместить наступательные вооружения на территории Украины

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В России заявили, что могут разместить наступательные вооружения на территории Украины

Associated Press

Песков заявил, что страна-агрессорка якобы "не планирует нападать на Украину".

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Пескова на CNN.

"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", — заявил спикер президента страны-агрессора.

Песков заявил также, что Россия якобы "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе являются "ложными".

Также спикер президента страны-агрессора заявил о разногласиях между РФ и США с НАТО по вопросам так называемых "гарантий безопасности".

Напомним:

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