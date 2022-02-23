В России заявили, что не будут пересматривать свою политику из-за санкций США и предупредили американцев

В России заявили, что не будут пересматривать свою политику из-за санкций США и предупредили американцев

В РФ отмечают, что санкции отрицательно скажутся на финансовых и энергетических рынках мира.

Российская Федерация не будет пересматривать свой внешнеполитический курс, несмотря на введенные Соединенными Штатами санкции.

Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я не помню ни дня, чтобы наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать наше государство", – заявил посол РФ.

В то же время, убежден дипломат страны-агрессора, санкции отрицательно скажутся на финансовых и энергетических рынках мира и США, в частности. А рядовые американские граждане "испытают на себе все последствия роста цен".

Антонов обвинил Белый дом в том, что он семь лет не мог убедить Киев в необходимости выполнения Минских соглашений, а Вашингтон поощрял "к бездействию" и "подталкивал его к войне".

"По России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что любой в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", — заявил он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России. В частности, полностью заблокированы два банка (Внешэкономбанк и Промсвязьбанк). Кроме того, введены санкции против суверенного долга России.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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