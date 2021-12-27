В России заявили, что не планируют нападать на Украину, но у Кремля есть "план действий по защите своих границ"

В Кремле добавили, что Россия будет настаивать на выполнении Минских договоренностей.

Председатель Совета Федерации российского Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что якобы "Россия не планировала нападать на Украину".

Об этом сообщает российская ТАСС.

Валентина Матвиенко добавила, что это якобы "НАТО активно осваивает территорию Украины, что вызывает беспокойство у страны-агрессора".

"По Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница", – высказалась Матвиенко.

Валентина Матвиенко добавила, что Кремль "имеет план действий для защиты своих границ на случай любого развития ситуации в Украине". Также политик страны-агрессора добавила, что Россия будет якобы настаивать на выполнении Минских договоренностей.

"Другого пути нет. Это ведь не просто двусторонний документ, они зафиксированы резолюцией ООН как уже международное соглашение, усиливающее необходимость и безальтернативность их выполнения", — сказала Валентина Матвиенко.