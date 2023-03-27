В России заявили, что новые санкции не повлияют на решение разместить ядерное оружие в Беларуси

В Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин все объяснил в своем заявлении и добавить к этому нечего.

Реакция стран Запада и введение новых санкций никак не отразятся на решении России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин все объяснил в своем заявлении и добавить к этому нечего.

"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент Путин все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Китая выразил обеспокоенность из-за новых ядерных угроз Путина и выразили уверенность, что ни при каких условиях нельзя развязать ядерную войну.

Кроме того, мы ранее информировали, что после угрозы российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям.

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