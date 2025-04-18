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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В России заявили, что прекращение огня в Украине «нереалистично»

В России еще раз отказались от перемирия.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Небензя о перемирии

Небензя о перемирии / © ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время прекращение огня в Украине нереалистично.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Общественное .

Он заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня из-за того, что якобы Украина "нарушает" мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

"При нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на этом этапе", - заявил Небензя.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что США должны получить ответ от России о мирных переговорах уже на этой неделе , после чего примут решение о последующих действиях.

Мы ранее информировали, что после переговоров с представителями Украины и европейскими союзниками в Париже государственный секретарь США Марко Рубио пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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