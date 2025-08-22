В России заявили, что встреча Зеленского и Путина "не планируется"

Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Пока встреча президента Украины Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина не запланирована. Впрочем, будто хозяин Кремля готов.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

По словам главы МИД РФ, Путин якобы будет готов к такой встрече, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет".

"Встреча не запланирована, и я не отрицаю это. Но вы, пожалуй, не понимаете, о чем я говорю. Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня будет готова к саммиту. Эта повестка еще совсем не готова", - заявил российский политик.

Кроме того, Лавров говорит, что Россия согласилась "продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске" президент США Дональд Трамп. Впрочем, о чем идет речь министр страны-агрессорки не сообщил.

Напомним, что накануне на брифинге Лавров сделал другое заявление. По его словам, Путин "готов" встретиться с Зеленским . Впрочем, это возможно, "если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Тем временем политолог Владимир Фесенко считает, что переговоры с Кремлем могут стать ловушкой. Ведь российский фюрер умелый тактик и уже неоднократно это демонстрировал. Впрочем, уверен эксперт, Москва, вероятно, хочет затянуть время.

