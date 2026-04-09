Дональд Трамп.

Реклама

Представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковали США , потому что, мол, их стратегия «потерпела сокрушительное поражение» после прекращения огня с Ираном.

Об этом чиновник страны-агрессорки заявила в эфире пропагандистского «Радио Sputnik».

Операцию "Эпическая ярость" Захарова назвала "агрессивным и неспровоцированным нападением". Такой подход, дерзко подчеркнула она, потерпел «сокрушительное поражение».

Реклама

Отметим, представитель МИД РФ в своем заявлении воздержалась от названия имен и фамилий. Впрочем, по ее словам становится очевидным, что речь идет об американском президенте Дональде Трампе.

«Все заявления, что главное — более агрессивно, наступательно… Главное, чем больше написать в социальных сетях. Мол, "победа" - она уже не за горами. Вот снова эта позиция потерпела сокрушительное поражение», — заявила Захарова.

Прекращение огня в Иране - заявление Кремля.

В свою очередь, спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков был более сдержан в комментариях. По его словам, в Москве "с удовольствием восприняли новости о перемирии". Он цинично заявил, что Кремль «приветствует» это «очень важное» решение США «больше не наносить удары по мирным объектам Ирана».

Очевидно, представитель Кремля забыл об ударах РФ о мирных жителях в Украине и о нежелании Москвы к миру, потому что в своих заявлениях всячески расхваливал временное перемирие в Иране. В частности, он нагло заявил о важности "перевода этой эскалации в мирное русло" и необходимости отстаивать интересы "не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров".

Реклама

Напомним, поздно вечером 7 апреля Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. По его словам, Америка одержала полную и абсолютную победу после заключения этого соглашения.

В то же время в Белом Доме добавили, что Штаты «достигли и перевыполнили основные военные цели за 38 дней». Дело Кэролайн Левитт также заявила о «победе» американцев, расхваливая усилия их военных в войне с Ираном.

Впрочем, мирное соглашение США с Ираном не продержалось и суток . Уже 8 апреля Иран заявил об атаке США и Израиля и запустил ракеты по ОАЭ и Кувейту. В свою очередь, Израиль нанес сильнейший удар по Ливану.