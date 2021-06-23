В России заявили о "взрывоопасной" ситуации в Европе: говорят, что имеют предложения для ее "решения"

Россия говорит, что предлагает, в частности, отвести районы военных учений от линии соприкосновения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Европе является "взрывоопасной", из-за чего Россия якобы предлагает ряд мер для деэскалации.

Об этом он сказал 23 июня на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мероприятий был предложен российской стороной. Например, речь шла об отводе районов учений от линии соприкосновения", — сказал он.

Шойгу, в частности, обвинил НАТО в усилении военного противостояния. По его словам, Альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси. Он констатировал, что подход НАТО к взаимодействию с Россией не способствует снижению напряженности.

"Формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия — НАТО, снижает напряженность в двусторонних отношениях", — подчеркнул он.

Министр обороны РФ также традиционно вспомнил об Украине, обвинив ее в "провоцировании очередного кризиса на Донбассе" и заинтересованности в "эскалации конфликта с Россией".

Напомним, как заверил президент США Джо Байден, война с Россией не является препятствием для членства Украины в НАТО. Однако его мнение разделяют далеко не все страны-члены Альянса. Многие продолжают считать, что даже приглашение Украины к выполнению Плана действий по членству (ПДЧ) должно быть жестко увязано с окончанием временной оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

Как Украина может получить ПДЧ и стать полноправным членом НАТО даже с временно оккупированными Крымом и частью Донбасса — читайте в материале ТСН.ua.

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