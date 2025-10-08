В России заявили об "исчерпании импульса" для завершения войны против Украины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об исчерпании импульса по урегулированию войны против Украины, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

Рябков сказал, что импульс по «украинскому урегулированию», который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным.

Реклама

Заместитель главы МИД также сказал, что Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу поставки Украине ракет Tomahawk. По словам чиновника, передача этих ракет приведет к качественному изменению ситуации, но якобы не повлияет на войну.

А еще Рябков заявил, что противники мира в Украине якобы ежедневно саботируют российско-американские договоренности по урегулированию.

Напомним, 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со времени саммита Путина и Трампа на Аляске Россия «ближе к миру не стала». Песков сказал, что страна-агрессор продолжает войну, но «сохраняет открытость к переговорам».

В свою очередь накануне Трамп в очередной раз заявил, что «очень разочарован» Путиным, несмотря на их «очень хорошие взаимоотношения». Американский лидер признался, что ошибался, считая урегулирование войны в Украине «одним из самых простых вопросов».