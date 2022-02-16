В России заявляют о вероятности провокаций со стороны Киева против "ЛДНР" и "напоминают" Европе об ответственности

В России заявляют о вероятности провокаций со стороны Киева против "ЛДНР" и "напоминают" Европе об ответственности

По словам Попова, европейские страны будут связаны ответственностью.

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов заявил о высокой вероятности провокаций со стороны украинских военных против самопровозглашенных псевдореспублик Донбасса.

В интервью "Российской газете" Попов отметил, что европейские страны будут связаны ответственностью за весьма вероятные провокации против "ДНР" и "ЛНР" со стороны Киева, в том числе с использованием разнообразных националистических формирований и наемников, пишет российский "Интерфакс".

"Под предлогом мнимой российской угрозы американцы заставили своих союзников по НАТО сплотить ряды и потребовали от них в разы увеличить переброску оружия и боеприпасов в Украину", — сказал заместитель секретаря СБ РФ.

Он заявил, что Вашингтон ранее требовал от своих союзников также срочно разместить на своих территориях перебрасываемые из США войска и дать согласие на дополнительное развертывание контингентов американских вооруженных сил в перспективе.

"То есть робким попыткам проявления самостоятельности ряда западноевропейских стран противопоставляется готовность США усилить контроль на европейском континенте за счет своего расширенного военного присутствия", — сказал Попов.

Напомним:

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что признание Россией самопровозглашенных "республик ЛДНР" независимыми будет означать ее полный отказ от своих обязательств по Минским соглашениям.

В свою очередь из-за решения Госдумы РФ инициировать признание "ДНР" и "ЛНР" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к Антониу Гутеррешу и всем членам этой организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям.

Террористические образования на Донбассе хотят легализовать российское законодательство | Новости мира

Читайте также: