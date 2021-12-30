В российском МИД сообщили, кто примет участие в переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности"

В российском МИД сообщили, кто примет участие в переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности"

Переговоры России и США по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января в Женеве.

В МИД России сообщили, кто примет участие в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", которые состоятся в Женеве уже 10 января.

Об этом пишет РИА Новости.

Следовательно, в российском МИДе заявили, что "переговоры и США по гарантиям безопасности состоятся 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет".

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Напомним, ранее российский МИД обнародовал так называемый "проект договора между Москвой и Вашингтоном" о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

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