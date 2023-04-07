В российском СИЗО умер еще один топ-менеджер при загадочных обстоятельствах - СМИ

Первый заместитель генерального директора и главный инженер «Якутскэнерго» Игорь Шкурко был найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.

Суд отправил топ-менеджера в СИЗО 31 марта — на следующий день после задержания по делу о взятке.

Об этом пишет «Комсомольской правды» и The Moscow Times.

В камере следственного изолятора был обнаружен мужчина без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Примечательно, что Шурко был не согласен с арестом и обжаловал его прямо перед своей гибелью, 3 апреля. В Следственном комитете комментировать случившееся отказались. «Якутскэнерго» проигнорировало официальные запросы от СМИ.

49-летний Шкурко отвечал за техническое руководство компанией. ПАО «Якутскэнерго» принадлежит «Русгидро» и осуществляет деятельность во всей республике.

Волна загадочных смертей топ-менеджеров энергетической отрасли России началась в 2022 году. В январе в элитном поселке Ленинский под Петербургом нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Рядом лежала записка, в которой он жаловался на боли в сломанной ноге.

В марте в Ленобласти обнаружили тело заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Он также оставил предсмертную записку, содержание которой решили не разглашать.

В апреле в московской квартире были найдены мертвыми вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его беременная жена и 13-летняя дочь. По версии следователей, Аваев застрелил членов семьи, а потом покончил с собой.

Помимо высокопоставленных руководителей компаний, связанных с нефтегазовой отраслью, в сводках о суицидах и несчастных случаях фигурировали и другие управленцы. Например, в сентябре за борт катера упал директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.

В том же месяце не стало директора по коммуникациям «дочки» РЖД — ООО «Цифровая логистика» Павла Пчельникова. По версии следствия, он застрелился у себя дома в Москве.

В целом за 15 месяцев при невыясненных обстоятельствах погибли порядка 40 топ-менеджеров, бизнесменов и других российских управленцев.

Напомним, что ранее генерального директора компании-подрядчика российского монополиста "Газпром" Юрия Воронова нашли мертвым.

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