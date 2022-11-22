"В российской элите будет раскол": Подоляк об изменении власти в РФ и о том, что ее ждет уже через месяц

Подоляк рассказал о "повестке дня", которой будет жить Российская Федерация буквально уже через месяц-два.

Россия проигрпет войну и будет вынуждена идти на обновление своей "политической элиты". Уже через месяц-два среди политического руководства РФ могут возникнуть напряженные конфликты.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"В российских властях ситуация достаточно непростая. Там появились новые фавориты, которые активно атакуют, скажем так, идола, господина Путина, долгое время доминировавшего в политическом пространстве единолично. Мы говорим и о Пригожине, и о Патрушеве, и о других лицах, таких как Кириенко, например, которые постепенно берут на себя инициативу и говорят какие-то вещи, которые не такие радикальные, как это говорит господин Путин, или наоборот, более радикальные", — сказал он.

По словам Подоляка, Россию ожидает политическая трансформация.

"В российской элите однозначно будет раскол. Это – первое. Второе – Российская Федерация обязательно пройдет через внутреннюю политическую трансформацию, иначе никак. Она проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты. Третья составляющая – нет никакого сомнения в том, что трансформация Российской Федерации не приведет к каким-либо фатальным последствиям с точки зрения, например, не контроля над арсеналами оружия, и это такие страхи, которые существуют 10-15 лет в западных элитах, которые говорят осторожно относиться к тому, что будет происходить с РФ, потому что они лишатся контроля над своей территорией и арсеналом оружия. Нет, так не будет. Будет идти просто процесс внутреннего конфликта и замены политической элиты, и наиболее токсичные персонажи просто исчезнут из влиятельной части политического процесса в Российской Федерации", — рассказал он.

Подоляк отметил, что ожидает напряженных конфликтов, потери влияния Путина, смены ключевых спикеров в "российской элите" и внутреннего диалога в России о том, как ей выйти из этой войны, чтобы не потерять окончательно российскую государственность.

"Вот это ключевая повестка дня, которой будет жить Российская Федерация буквально уже через месяц-два", — сказал он.

Смена власти в РФ

Из-за неудач России на украинском фронте в кулуарах снова заговорили о том, кто может заменить Владимира Путина на должности президента.

В "российских элитах" зреет недовольство. В СМИ проникают сведения, что в близких к Кремлю кругах тайно обсуждают перечень преемников Путина на случай его отстранения от власти. По сообщениям NewsWeek, пятерка возможных кандидатов выглядит так:

экс-президент и бывший премьер России Дмитрий Медведев ;

; первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также его отец, председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев ;

а также его отец, председатель Совета безопасности РФ ; основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По мнению историка и политического аналитика Валерия Соловья, Путин и сам намерен передать власть, и этот процесс он хочет запустить еще в этом году, если все будет удачно для него.

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