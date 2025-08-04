В российской Госдуме заявили, что РФ должна "полностью ликвидировать" Украину

Госдума РФ. / © Associated Press

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Депутат российской Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман заявил, что для завершения войны в Украине нужно "полностью ликвидировать" ее.

Об этом он сказал в комментариях одному из российских СМИ.

Заметим, что он принялся комментируя вероятные сроки завершения войны в Украине. Да, Вассерман нагло заявил, что они зависят только от агрессорки РФ.

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"Поскольку заявленные цели "сво" в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, вполне понятно, что мы должны ее ликвидировать полностью. Сколько времени у нас на это уйдет, точно неизвестно", - заявил Вассерман.

По его словам, НАТО сможет оказывать военную поддержку Украине еще не один год. Однако, выразился он, страны Альянса не будут тратить на помощь все свои резервы.

Заметим, ранее Вассерман заявлял, что главной целью развернутой Россией войны является ликвидация Украины. А дальше на очереди – Америка. Он неоднократно также называл Штаты "спонсором" терроризма.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрозами отреагировал на согласование послами Евросоюза 18-го пакета санкций против Москвы. Он пообещал еще более сильные удары по объектам Украины. Он также отметил, что Москве нужно продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и «самых одиозных» его стран.

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