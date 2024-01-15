В Россию прибыла глава МИД Северной Кореи: аналитики заявили о беспокойстве

Министр прибыла в РФ как раз в период налаживания связей по поставкам оружия. Чхо Сон Хуэй планирует встретиться с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Северной Кореи Чхо Сон Хуэй прибыла в Россию. Эта поездка может способствовать визиту президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и усилить поставки оружия, которое пополнило арсеналы Кремля для войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Чхо будет находиться в России до 17 января. Это ее первая поездка в РФ с сентября 2023 года – тогда министер присоединилась к визиту лидера КНДР Ким Чен Ина, во время которого он встретился с Путиным. Российский президент тогда принял приглашение от северокорейского лидера по поводу встречной поездки.

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США и Южная Корея вскоре после визита Кима заявили, что Северная Корея начала отправлять в Россию более миллиона артиллерийских снарядов и некоторые из новейших баллистических ракет, попавших на поле боя РФ против Украины.

Чхо планирует провести переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым 16 января, сообщили в МИДе России.

Визит главы МИД Северной Кореи в Россию вызывает обеспокоенность

Издание напомнило, как в конце 2023 года Ким пообещал "развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими независимыми странами". Визит главы северокорейского МИД вызывает обеспокоенность, поскольку может означать, что КНДР играет более активную роль в глобальных конфликтах, таких как война в Украине. Такую оценку дала Рейчел Минюнг Ли – региональная менеджер по вопросам неправительственной организации "Открытая ядерная сеть" в Вене, которая почти 20 лет работала аналитиком в организации ЦРУ Open Source Enterprise, занимающейся разведкой с открытым кодом.

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Минюнг Ли также сказала, что поездка Чхо проходит во время охлаждения связей КНДР с Китаем. На протяжении многих лет Пекин был самым большим благотворителем Пхеньяна.

"Политика Северной Кореи по отношению к Китаю повлияет на ее позицию по отношению к России, и если Пхеньян сочтет, что имеет меньше выгоды от Пекина, или что он считает Россию более надежным партнером в своей борьбе против Соединенных Штатов, он будет больше ориентироваться на Россию. Это то, что, кажется, уже происходит", – рассказала Ли.

В статье говорится, что сотрудничество с Россией, вероятно, даст мощный толчок пострадавшей от санкций экономике Северной Кореи, и в то же время поможет Киму реализовать его планы по развертыванию ряда шпионских спутников, чтобы следить за войсками США в регионе.

Как сообщил на прошлой неделе министр обороны Южной Кореи, КНДР может еще больше усилить военное сотрудничество с Россией, отправив Москве новые типы тактических управляемых ракет.

В то же время Ким игнорирует призывы США вернуться к переговорам о ядерном разоружении, вероятно, не видя пользы какой-либо экономической помощи, которую можно использовать, чтобы побудить его к разоружению.

Напомним, 15 января Северная Корея испытала баллистическую ракету средней дальности, запустив ее в направлении Японии.

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