В Рубио прокомментировали телефонный разговор с европейскими коллегами и главой МИД Украины

Марк Рубио / © Associated Press

25 августа Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с европейскими коллегами и главой украинской дипломатии Андреем Сибигой . К обсуждению присоединились министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Иоганн Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорский, Великобритания была представлена главой Форин-офиса Дэвидом Лемми, а также Высокий представитель ЕС из зарубежных стран.

Об этом говорится в заявлении первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пигготта.

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать координацию дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого и всеобъемлющего мира через переговоры. По словам представителей Госдепартамента, в разговоре подтвердили, что дипломатический путь остается ключевым инструментом давления на Россию для прекращения ее агрессии.

Участники подчеркнули, что только совместные и скоординированные действия международных партнеров способны создать условия для будущего справедливого урегулирования и обеспечить безопасность Украины.

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог ранее заявил, что легко начать войну, но очень тяжело ее закончить. Он также предположил, когда в Украину может вернуться мир.

Также стало известно, что в Киеве Кит Келлог говорил с премьер-министром Юлией Свириденко о гарантиях безопасности для Украины.