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В Румынии сделали громкое заявление о вероятном нападении на страны НАТО
В Бухаресте говорят, что союзники постоянно сверяют разведданные и пока не видят признаков подготовки Москвы к атаке на страну НАТО.
Россия пока не демонстрирует признаков подготовки к нападению на государство-член НАТО.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце, сообщает Digi24.
По его словам, у Бухареста нет оснований полагать, что Москва планирует атаковать одну из стран НАТО.
«Я не верю, что у России есть намерение атаковать любую страну-члена НАТО», — сказал Мируце.
Он отметил, что подобные оценки формируются не только румынскими структурами, но и партнерами по Альянсу. Министр отметил, что страны НАТО обмениваются разведданными и сопоставляют свои аналитические выводы.
По его данным, эти данные не свидетельствуют о подготовке России к прямой атаке на Альянс.
Вероятное нападение России на страны НАТО — последние новости
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.
«Если у кого-то есть такой хрустальный шар — отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира — НАТО», — сказал Стубб.
Президент Эстонии Алар Карис также аналогичного мнения об угрозе России. По его мнению, Россия вряд ли решится напасть на Эстонию в ближайшее время, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Таллин уже готовится к разным сценариям, хотя одной из главных проблем остается защита гражданского населения.