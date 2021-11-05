В Саакашвили начались провалы в памяти из-за голодовки — адвокат политика

По словам адвоката политика, Саакашвили не может упомянуть имя своих друзей.

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что состояние здоровья политика ежедневно ухудшается. Из-за голодовки у него начались провалы в памяти, он обессилен настолько, что "не может написать письмо".

Об этом пишет издание "Грузия онлайн".

"Физически – это очень заметно, у него серьезные провалы в памяти. Он не может вспомнить имена некоторых людей. Мое пока помнит, но во время разговора оказалось, что он не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей ", — заявил Ника Гварамия.

Адвокат Саакашвили утверждает, что политик отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока не будет назначена альтернативная медицинская комиссия. В Министерстве юстиции Грузии уверяют, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки в колонии, несмотря на объявленную голодовку. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказывает, что состояние здоровья политика стабильное, а все жизненные показатели в норме.

Отметим, что ранее в странская омбудсменка после посещения сообщила, что Саакашвили нужно срочно госпитализировать.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. В протест Саакашвили объявил голодовку.

Читайте также:

На территории тюрьмы, где находится Саакашвили, мобилизованы спецподразделения полиции

мобилизованы спецподразделения полиции Поклонники Саакашвили вышли на улицы Тбилиси: в центре города перекрыли движение транспорта

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку