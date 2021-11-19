У Саакашвили обнаружили серьезное заболевание мозга, его переводят в военный госпиталь

У Саакашвили обнаружили серьезное заболевание мозга, его переводят в военный госпиталь

По выводам врачей, у Саакашвили высокая вероятность развития эпилепсии или комы, которая может закончиться летальным исходом.

У третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.

Об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена Грузии Нино Ломджарии в Фейсбуке.

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Она отмечает, что группа специалистов, созданная общественным защитником, совершила дополнительный визит в заведение №18 из-за состояния здоровья Михеила Саакашвили. Согласно результатам посещения, члены группы экспертов еще раз подтвердили, что необходимо немедленно перевести политика в высокотехнологичную больницу.

"Группа специалистов оценивает состояние пациента как критическое. Они прогнозируют тяжелые осложнения из-за пренебрежения рекомендациями, в связи с этим у Саакашвилла развилось одно из наиболее тяжелых осложнений — энцефалопатия Верниса. В связи с критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями, группа экспертов вновь призывает Министра юстиции и Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михеила Саакашвили в полипрофильную больницу, поскольку у него высока вероятность развития эпилепсии или комы, вызванных энцефалопатией, которая может закончиться летальным исходом", — заявила Нино Ломджарии.

В свою очередь народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила, что по словам министра юстиции Грузии, Саакашвили переведут в военный госпиталь в городе Гори. "Это — не то многопрофильное медицинское учреждение, которое рекомендовал врач Михеила Саакашвили. Хочу надеяться, что там будут соответствующие специалисты и оборудование для сохранения жизни Михеила и стабилизации состояния его здоровья", — написала Ясько.

Напомним, Саакашвили ранее сегодня, 18 ноября, потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию тюремной больницы в Глдане.

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